هولندا: السعودية تطالب رعاياها بالتزام حظر النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلبت السفارة السعودية في لاهاي، في هولندا، من رعاياها الالتزام بحظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك قبل أيام من بدء سريان العمل بتشريع أقرته هولندا، والذي يفترض أن يبدأ مطلع آب/ أغسطس المقبل.

وكتبت السفارة السعودية، في تغريدة على تويتر "أن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية أغسطس 2019، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا".

وأضافت السفارة أنها "ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو الدراسة لتفادي المساءلة القانونية".

يذكر أن هولندا أقرت، في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي 2018، تشريعا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، خشية استخدامه في وقوع أحداث أمنية.

كما فرضت هولندا، منذ عام 2011، قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إلى جانب دول أوروبية أخرى أبرزها فرنسا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية.