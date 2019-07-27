غريزمان: جاهز للعب بأي مركز في برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، للعمل سويا مع زميله في فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، رافضا في الوقت ذاته التعليق على ما تردد بخصوص توقيعه لريال مدريد في وقت سابق.

وذكر غريزمان في حوار أجرته معه صحيفة سبورت "أشعر بأهميتي منذ اليوم الأول لي في البارسا، جاهز للعب في أي مركز سواء رأس الحربة أو خلف المهاجم أو على الجناحين".

وتابع "ألتزم بتعليمات الجهاز الفني وينتظرني منافسة كبيرة، فالفريق يضم أسلحة هجومية مثل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو ومالكوم".

وأضاف "لا أشعر بالخوف من التواجد وسط النجوم، أتطلع لرؤية ميسي واللعب بجوار سواريز وديمبلي وكوتينيو، أثق أن هذه الكتيبة قادرة على الظفر بالألقاب".

وبسؤاله عن إمكانية انضمام نيمار واشتعال المنافسة في خط هجوم البارسا، رد غريزمان "هناك متغيرات عديدة في سوق الانتقالات، نيمار لاعب عالمي، وبالتأكيد وجوده إضافة للبارسا".

وتطرق غريزمان للحديث عن زميله الأرجنتيني، قائلًا "إشادة ميسي بي العام الماضي أسعدتني كثيرا وفخور بما قاله عني، فهو الأفضل، وعندما يتحدث الأفضل يجب أن ينصت الجميع".

ونوه "أتطلع لرؤية ميسي وكيف يتصرف في التدريبات والمباريات، والاستمتاع أيضا باللعب معه وتبادل صناعة وتسجيل الأهداف".

وأشار غريزمان "أتخيل ميسي في الملعب وأنا على سريري، أو في التدريبات أو في مقاطع الفيديو".

وبشأن التخوف من المجازفة الهجومية لبرشلونة في الموسم الجديد، رد "لقد رأيتم مبارياتي في أتلتيكو مدريد، أجيد أداء المهام الدفاعية ولا أجدها مشكلة، بالعكس استمتع باستخلاص الكرة من المنافسين مما يمنحني ثقة كبيرة".

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وأشار غريزمان إلى أن الفارق كبير بين إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، ومدربه السابق دييغو سيميوني، موضحًا "فالفيردي يتحلى بالهدوء ولا يميل للصراخ كثيرًا مثل سيميوني، ولكن لكل مدرب طريقته وأسلوب عمله لتحقيق أهداف الفريق".

وشدد "أنا مدين لسيميوني، بفضله انضممت لبرشلونة وفزت بلقبي كأس العالم والدوري الأوروبي، وجعلني لاعبا مثاليا".

وأردف غريزمان "لا أنشغل بموقف إدارة الأتلتي من انتقالي لبرشلونة، الأمر حساس، أتعامل بهدوء وتركيز وأفكر حاليا في مسيرتي وكيفية النجاح مع برشلونة".

وحول صحة توقيعه لريال مدريد في وقت سابق، علق "لا يمكنني الحديث عن ذلك، أو التطرق لاحتمالات، إنها أمور غير مهمة".

واستعاد غريزمان ذكريات صافرات الاستهجان لجماهير برشلونة ضده في الكامب نو، مشيرا "وقتها كنت أفكر فقط في فريقي أتلتيكو مدريد، ومساعدته على تحقيق الفوز".

وتطرق غريزمان للحديث عن زميله ومواطنه ديمبلي، قائلا "علاقتي به رائعة في النادي والمنتخب، هو لديه رغبة واضحة وقوية ليصبح لاعبا مهما في صفوف برشلونة، وهو ما يظهر في جديته خلال التدريبات".

ونوه "نساعد ديمبلي ليشعر بالثقة داخل وخارج الملعب، كل لاعب واجه عدة أزمات في بداية مسيرته، لقد مررت بنفس المرحلة وتعلمت وتطورت".

وأتم "ديمبلي يعلم جيدًا المطلوب منه، سنساعده ليتطور ويكون عنصرا مهما بالفريق الكتالوني، لأنه يمتلك مهارات عديدة".