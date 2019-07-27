طولكرم: مصرع طفل من الداخل الفلسطيني وإصابة والدته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي طفل من الداخل الفلسطيني مصرعه، وأصيبت والدته بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت، في حادث طرق وقع في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وبحسب التفاصيل الأولية فإن الحادث نجم عن انقلاب المركبة على مدخل بناية، ما أسفر عن إصابة الوالدة وطفلها بجروح خطيرة.
وتوفي الطفل، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات متأثرا بإصابته الخطيرة.
أما الوالدة فقد تم نقلها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستششفى "بيلنسون" في مدينة "بيتاح تكفا".
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ازريقات، إن "حادث سير ذاتي وقع وسط مدينة طولكرم، أدى لوفاة طفل (7 سنوات)،، وإصابة والدته بجروح خطيرة". وأضاف أن الشرطة تحقق في ظروف الحادث.
ولم تتضح بعد هوية الطفل ووالدته.
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