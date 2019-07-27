زيدان يضغط من أجل إتمام صفقة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يضغط على إدارة فريقه بكل قوة من أجل إتمام صفقة النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأكد مصدر بالفريق الملكي لشبكة ESPN، أن إدارة الريال تثق في إمكانية ضم بوغبا هذا الصيف، استجابة لرغبة زيدان، رغم أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يحتاج لمبررات مقنعة من وراء ضم اللاعب الفرنسي بعد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو في ميركاتو الصيف الجاري.
وأشارت إلى أن بيريز أبلغ زيدان خلال اجتماع دار بينهما في مونتريال، بأن صفقة بوغبا تبدو صعبة هذا الصيف، لعدم رغبة النادي الإنجليزي في بيع لاعبه.
لكن زيدان ألح على رئيس النادي الملكي، والمدير العام خوسيه آنخيل سانشيز، وطالبهما بمحاولة أخرى للتعاقد مع بول بوغبا.
وأضاف المصدر "رغم مطالبة مانشستر يونايتد بـ180 مليون يورو لبيع بوغبا، إلا أن إدارة ريال مدريد بإمكانها التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي".
ولفتت الشبكة إلى أن من العقبات الأخرى التي تواجه الصفقة أن باب قيد اللاعبين الجدد بقوائم الأندية الإنجليزية سيغلق يوم 8 آب/أغسطس المقبل، مما يفرض على يونايتد ضرورة إيجاد بديل لبوغبا قبل هذا الموعد، بينما يبقى باب البيع مفتوحا للأندية الإنجليزية لنهاية الشهر المقبل.
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