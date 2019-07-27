قطع جزئي في إحدى طرق بغداد لمدة 7 ساعات

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إلى قطع جزئي في الطريق المتجه من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد لمدة 7 ساعات ابتداءً من العاشرة من مساء اليوم، عازية ذلك إلى إجراء أعمال صيانة. وقالت المديرية، إنه "بخصوص الطريق من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد والذي نوهنا عنه سابقاً بخصوص التخسفات الكثيرة والكبيرة واستجابة الجهات المعنية معنا، حيث تمت المباشرة بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات الي موجودة على طريق يا حسين".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "سيتم مساء اليوم قطع جزئي للطريق الرئيسي من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة من صباح الغد".

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