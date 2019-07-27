المرور ترد على مواطن اتهم مديرها بمحاوله صدمه

ردت مديرية المرور العامة، السبت، على مواطن ظهر في مقطع فيديو اتهم فيها مديرها اللواء زهير الخفاجي بمحاوله صدمه، فيما اشارت الى ان هذا المواطن مخالف وتم حجزه لمدة 10 ايام.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المخالفين ظهر في فيديو ادعى فيه ان مدير المرور العام قام بايقاف مركبته وحاول صدمه ".

واضاف ان "الحقيقة هي اثناء تجوال مدير المرور العام لاحظ احدى المركبات تسير بسرعة جنونية على الطريق الرابط بين جسر بغداد ومنطقة الدورة"، مشيرا الى ان "هذه مخالفة خطرة ويعاقب عليها القانون تحت مسمى (السياقة برعونة)".

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وتابعت انه "تم ضبط المخالفة وإيداعه الحجز لمده (10) ايام حتى لا تتكرر و يسبب اذى للآخرين ولنفسه".

يذكر ان احد المواطنين ظهر في مقطع فيديو اتهم فيه مدير المرور العامة بايقافه ومحاولة صدمه، وحجز سيارته شهرا بعد اقتياده وعائلته للحجز.