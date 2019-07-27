نائب: بعض الكتل ستقدم طلباً لإعلان الأسماء التي دعا القضاء لرفع الحصانة عنها

أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض ستار الجابري، السبت، أن بعض الكتل ستقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لإعلان الأسماء التي دعا القضاء لرفع الحصانة عنها.
وأكد الجابري، أن "بعض الكتل السياسية في مجلس النواب ماضية في تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لإعلان هذه الأسماء ورفع الحصانة عن الأسماء والتعاون مع القضاء كي يتبين للرأي العام من هي الأسماء المقصودة"، مشدداً على "أهمية أن تكون رئاسة المجلس على قدر المسؤولية وأن تتحملها كما نتمنى".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين (22 تموز 2019)، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
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