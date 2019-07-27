2019-07-27 | 13:41
274 مشاهدة
أعلن نادي النفط، السبت، تعاقده مع المدرب يحيى علوان لقيادة فريق الكرة، في الموسم المقبل.
ونشر النادي عبر صفحته الرسمية صورة للمدرب وكتب: "يحيى علوان مدرباً لكرة النفط"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن نادي النفط، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عدم تجديد عقد المدرب باسم قاسم بسبب الأمور المالية.
وقاد علوان فريق الطلبة في الموسم الماضي، قبل أن يتم استبداله بالمدرب ثائر احمد في آذار الماضي.
يذكر أن نادي النفط، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عدم تجديد عقد المدرب باسم قاسم بسبب الأمور المالية.
وقاد علوان فريق الطلبة في الموسم الماضي، قبل أن يتم استبداله بالمدرب ثائر احمد في آذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. يحيى علوان مدرباً للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.