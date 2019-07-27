رسمياً.. يحيى علوان مدرباً للنفط

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية صورة للمدرب وكتب: "يحيى علوان مدرباً لكرة النفط"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن نادي النفط، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عدم تجديد عقد المدرب باسم قاسم بسبب الأمور المالية.



وقاد علوان فريق الطلبة في الموسم الماضي، قبل أن يتم استبداله بالمدرب ثائر احمد في آذار الماضي.