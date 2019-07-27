اعتقال شخصين ينتحلان صفة رعاة ويجهزان 'داعش' بمضافات في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال شخصين ينتحلان صفة رعاة غنم ويقومون تجهيز مضافات لعناصر تنظيم "داعش" في الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعملية استخبارية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة وفوج الطوارئ التاسع لشرطة نينوى من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين ينتحلون صفة رعاة للغنم بقصد تمويه الأجهزة الأمنية".



وأضافت المديرية، أن "المعتقلين يقومان بتجهيز مضافات الدواعش من الأغذية والمستلزمات الأخرى وإعدادها كملاذات أمنه للإرهابيين المحليين والأجانب في منطقة الحسينية بالجانب الأيمن من الموصل"، مؤكدة أنه "تم القبض عليهما بموجب مذكرة قبض قضائية صادرة بحقهما وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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