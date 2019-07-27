الحلبوسي يصل إلى الكويت

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، اليوم السبت، يرافقه وفد يضم عدداً من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية".وأضاف البيان، أنه "ستتم خلال الزيارة - التي سيلتقي فيها (الحلبوسي) نظيره الكويتي مرزوق الغانم، وأمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وعدداً من المسؤولين - مناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، تأكيدًا على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقِّق طموحات الشعبين الجارين الشقيقين وتطلعاتهما".



وكان السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي أعلن، أمس الأول الخميس، عن زيارة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للكويت، السبت (27 تموز 2019)، برفقة تسعة محافظين.