عمليات بغداد: اعتقال 12 متهماً بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 12 متهماً بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة. وقالت القيادة، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد اعتقلت 10 متهمين بجرائم (السرقة، التهديد، النصب والاحتيال، مستمسكات مزورة، توزيع منشورات تحريضية) في مناطق متفرقة من بغداد، تم احالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".



وأضافت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قوة أخرى تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة (كريستال) أحدهما في منطقة الطالبية والأخر في منطقة حي أور".



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