كتائب سيد الشهداء لملك البحرين بعد اعدام شخصين: سنأخذ الثأر منك

دعا أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، السبت، الى "أخذِ الثأرِ" من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على خلفية اعدام شخصين.



وأوضح، "إنّنا نعلمُ أنَّ اضعفَ كياناتِ العمالةِ والرضوخِ في العالمِ هو كيانُكَ يا حمد (حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين)، وإنّنا لا نَدعو لقتالِكِ ولإسقاطكِ وتضافرِ القوى عليك، فمنْ تكونُ أنتَ لنقومَ نحنُ بذلك، إنما نحنُ نعلمُ بالأيدي التي تحركُكَ والخيوطِ التي ترفعُ منْ عجيرةِ صوتِكَ، وهي قوى الاستكبارِ و العجرفةِ، فإننا ندعو المجاهدينَ لأخذِ الثأرِ منكَ ومنهمْ على حدٍّ سواءٍ وقدْ عَلموا همْ قبلَ غيرِهم منْ نكونُ نحن، وأما أنتَ فحسبُك أنْ تسمعَ بنا فترتعدَ خوفاً وهلعاً, العارُ لكَ والخزيُ لداعميكَ وسانديكَ منْ مستكبرينَ وعملاء".



يذكر أن النيابة العامة البحرينية أعلنت، صباح اليوم السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد. وقال الولائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نباركُ أولاً للأخوينِ المجاهدينِ عليّ العرب واحمدَ الملالي نيلَهم الشهادةَ، وقدْ نلتُما أيُّها الحبيبانِ هذا الشرفَ العظيمَ وعلى يدِ عميلِ الأمريكانِ وذنبِ السعودية ِ والإسرائيليينَ الكيانِ الخليفيِّ المجرم، فإنّنا نذكّرُ بمنْ سبقَ هذا الكيانَ الى هذا العملِ وكانَ مصيرُهُ مزبلةَ التاريخِ ولعناتِ الأجيال، وقد كانَ اشدَّ منْ آلِ خليفةَ قوةً وفتكاً وثباتاً ورسوخاً، فجاءتْ عليهِ يدِ المجاهدينَ وآفةُ الدهرِ فكانَ عصفاً مأكولا".وأوضح، "إنّنا نعلمُ أنَّ اضعفَ كياناتِ العمالةِ والرضوخِ في العالمِ هو كيانُكَ يا حمد (حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين)، وإنّنا لا نَدعو لقتالِكِ ولإسقاطكِ وتضافرِ القوى عليك، فمنْ تكونُ أنتَ لنقومَ نحنُ بذلك، إنما نحنُ نعلمُ بالأيدي التي تحركُكَ والخيوطِ التي ترفعُ منْ عجيرةِ صوتِكَ، وهي قوى الاستكبارِ و العجرفةِ، فإننا ندعو المجاهدينَ لأخذِ الثأرِ منكَ ومنهمْ على حدٍّ سواءٍ وقدْ عَلموا همْ قبلَ غيرِهم منْ نكونُ نحن، وأما أنتَ فحسبُك أنْ تسمعَ بنا فترتعدَ خوفاً وهلعاً, العارُ لكَ والخزيُ لداعميكَ وسانديكَ منْ مستكبرينَ وعملاء".يذكر أن النيابة العامة البحرينية أعلنت، صباح اليوم السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد.



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