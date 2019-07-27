مقتل 6 جنود باكستانيين في إطلاق نار قرب الحدود مع أفغانستان

أعلنت القيادة العامة للجيش الباكستاني، السبت، عن مقتل 6 من جنود الجيش في إطلاق نار قرب الحدود مع أفغانستان.

وأضاف الجيش الباكستاني - في بيان- أن إطلاق النار وقع بمنطقة "وزيرستان" القبلية، عندما فتح إرهابيون النار عليهم قرب الحدود الأفغانية.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع عندما كان الجنود يقومون بدوريات على الحدود بالقرب من منطقة "جورباز" بولاية "وزيرستان" شمالي البلاد.

