- 1/2
- 2/2
وكالاتالسبت 2019/7/27 03:51 م بتوقيت أبوظبي
المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
أعلنت القيادة العامة للجيش الباكستاني، السبت، عن مقتل 6 من جنود الجيش في إطلاق نار قرب الحدود مع أفغانستان.
وأضاف الجيش الباكستاني - في بيان- أن إطلاق النار وقع بمنطقة "وزيرستان" القبلية، عندما فتح إرهابيون النار عليهم قرب الحدود الأفغانية.
وأشار البيان إلى أن الحادث وقع عندما كان الجنود يقومون بدوريات على الحدود بالقرب من منطقة "جورباز" بولاية "وزيرستان" شمالي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 جنود باكستانيين في إطلاق نار قرب الحدود مع أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.