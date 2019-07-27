النيابة العامة بالسودان توجه اتهامات لضباط في أحداث فض الاعتصام

وجهت النيابة العامة بالسودان الاتهام لـ9 ضباط في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم بتاريخ 3 يوليو/ تموز الماضي.

وقال رئيس لجنة التحقيق بفض اعتصام السودان، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي، السبت: "إن النائب العام وجه باتخاذ إجراءات قانونية تجاه ضباط يحمل أحدهم رتبة لواء، و2 برتبة عميد ركن، بالإضافة إلى عقيد و2 من العمداء، ومقدم و2 يحملان رتبة رائد إلى جانب رقيب أول.

وأكد "سعيد" أن النيابة العامة ستواصل التحقيق في البلاغات ذات الصلة بالقضية حتى ينال كل من له علاقة بالأحداث جزاءه العادل.

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وأشار إلى أنه تبين للجنة وجود شخصين مجهولين يطلقان أعيرة نارية على المعتصمين أثناء عملية فضل الاعتصام.

وأوضح أن التعليمات التي تلقتها القوات المشتركة من المجلس العسكري تتعلق بنظافة منطقة كولومبيا، مشددا على أن المجلس لم يصدر أي أمر بفض الاعتصام.

وكشف رئيس لجنة التحقيق، أنهم استمعوا إلى شهود من مختلف القوات النظامية والمعتصمين والأطباء المناوبين في المستشفيات المتاخمة لمنطقة الاعتصام في يوم الأحداث.

وذكر أن اللجنة تلقت مجموعة كبيرة من المستندات من بينها أشرطة فيديو من لجنة التحكم المركزية بشرطة ولاية الخرطوم، وأخرى قام بالتقاطها المعتصمون إلى جانب رسومات تخطيطية لمنطقة كولومبيا القريبة من ساحة الاعتصام.