الرئيس التونسي المؤقت: السبسي تحمل مسؤولية ترسيخ قيم الحرية بالبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، السبت، أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تحمل مسؤولية ترسيخ قيم الحرية بالبلاد.



وقال الرئيس التونسي المؤقت، في كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان الراحل السبسي: "إن الفقيد السبسي كان رجل دولة بامتياز، ونصيرا متحمسا للمبادئ الديمقراطية".

وأشار إلى أن الراحل السبسي كان مهندس الوفاق الوطني، متعهدا بمواصلة بناء دولة ديمقراطية تقوم على إعلاء القانون.



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وكشف الرئيس التونسي المؤقت أنه بعد انتخاب السبسي أول رئيس للجمهورية الثانية واصل تمسكه بالعدل والعمل على التمسك بالمسار الديمقراطي.

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في موكب تأبين بقصر قرطاج بحضور الرئيس المؤقت محمد الناصر ولفيف من كبار رجال الدولة.

وفي جنازة عسكرية، وبمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم، انطلقت مراسم التشييع.