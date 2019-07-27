جونسون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة اقتصادية هائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إن "بريكست" يمثل فرصة اقتصادية هائلة.
وأضاف جونسون -في كلمة ألقاها خلال تفقده أحد المشاريع في مانشستر غربي البلاد- تم التعاطي مع الخروج من الاتحاد الأوروبي أثناء فترة تيريزا ماي على أنه "عاصفة معادية داهمة".
ووعد "جونسون" بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد "بريكست"، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.
كان الاتحاد الأوروبي رفض، الخميس، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول بريكست.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد في أقل من 99 يوما، لكنه حذر من أنه في حال رفض زعماء التكتل، وهو ما وصفه "بالاحتمال البعيد"، فستغادر بريطانيا دون اتفاق "بلا قيد أو شرط".
كان جونسون قد تولى رئاسة الحكومة البريطانية، الخميس، خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماي، التي غادرت حزب المحافظين في السابع من يوليو / تموز الجاري.
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