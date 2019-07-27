شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تودع رئيسها السبسي في جنازة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) ودعت تونس اليوم "السبت" رئيسها الباجي قائد السبسي، في جنازة رسمية حضرها عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة. ودعت تونس اليوم "السبت" رئيسها الباجي قائد السبسي، في جنازة رسمية حضرها عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج بحضور مسؤولين كبار من عدة دول إلى مسجد أنس بن مالك. وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية وأغلقت طرقا كثيرة مر عبرها موكب الجنازةوانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث دفن السبسي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تودع رئيسها السبسي في جنازة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.