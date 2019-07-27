ترند الموجز| الفلك يحدد موعد العيد والافتاء ترد..وقصة جثة النني..و10صفقات للأهلي والزمالك..واستبعاد 13 لاعبا من القمة 118

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الفلك يحدد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى ومواقيت الصلاة.. وبيان عاجل من دار الإفتاء، وجثة في فيلا ’’النني‘‘.. قرار من النيابة.. وحقيقة وجود شبهة جنائية.. ووالد اللاعب يكشف اللغز، وآخر تطورات الميركاتو الصيفي.. الزمالك يضم الصفقة الخامسة.. والأهلي يرد بـ2 سوبر، وقائمة القمة 118.. استبعاد 7 لاعبين من الزمالك.. و6 من الأهلي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الفلك يحدد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى ومواقيت الصلاة.. وبيان عاجل من دار الإفتاء

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

وقال المعهد في بيان له، إن غــرة شهر ذو الحجة 1440هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.

وكشف الحسابات الفلكية، أن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

وأشار المعهد إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس، فيما يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 33 دقيقة).

كما أعلن المعهد مواقيت صلاة عيد الأضحي، وجاءت كالتالي:

القاهرة 5:45، والجيزة 5:45، والإسكندرية 5:48، وبورسعيد 5:39، والسويس 5:40، العريش 5:33، والطور 5:38، وسانت كاترين 5:36، وطابا 5:31، وشرم الشيخ 5:36، ودمنهور 5:46، وطنطا 5:45، والمنصورة 5:43، والزقازيق 5:43، بنها 5:44، وشبين الكوم 5:45، وكفر الشيخ 5:44، الفيوم 5:47، وبنى سويف 5:47، والمنيا 5:50، وأسيوط 5:49، وسوهاج 5:48، وقنا 5:44، وأسوان 5:47، وأبو سمبل 5:54، ومرسى مطروح 5:59، والغردقة 5:39، والخارجة 5:55، والإسماعيلية 5:40، ودمياط 5:40، والسلوم 6:06، ونويبع 5:33، وحلايب 5:34، وشلاتين 5:37.

بيان عاجل من دار الإفتاء

من جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية، صحة ما أثير الفترة الماضية عن تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء في بيان لها الجمعة، أن ما نشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك غير صحيح تماما.

ولفتت الدار إلى أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديا.

وكانت وزارة الخدمة المدنية السعودية، قد أعلنت أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام 12يوما، تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، الموافق "6 أغسطس"، وتنتهي بنهاية اليوم السادس عشر من ذي الحجة، "17 أغسطس.

وقالت الوزارة، على تويتر، إن "إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم السادس عشر من الشهر نفسه، بحسب تقويم أم القرى".

وفي مصر، من المنتظر أن يحصل المصريون على إجازة 9 أيام، حيث أن الجمعة 9 أغسطس عطلة أسبوعية، وبعدها السبت وقفة عرفات، ومن الأحد إلى الأربعاء عيد الأضحى، والخميس 15 أغسطس موعد العودة للعمل، ولكن الأغلب يأخذه إجازة سنوية، وبعده الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

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جثة في فيلا ’’النني‘‘.. قرار من النيابة.. وحقيقة وجود شبهة جنائية.. ووالد اللاعب يكشف اللغز

احتل النجم محمد النني، ترند محرك البحث الشهير جوجل مصر، خلال الساعات الماضية، بعد العثور على جثة في فيلا تحت الإنشاء مملوكة للاعب أرسنال الإنجليزي، بالمدينة العمالية بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن، ببلاغ من "ناصر النني" مدرب كرة قدم، ووالد اللاعب محمد النني، بالعثور على جثة مجهولة الهوية متعفنة في فيلا تحت الإنشاء مملوكة لنجله، بدائرة قسم أول المحلة.

ووجّه مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، للتأكد من هوية الجثة، وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين بالفيلا المذكورة.

وكلُفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

قرار النيابة

وقررت نيابة شرق طنطا الكلية بالغربية، برئاسة المستشار ياسين زغلول، نقل الجثة إلى المشرحة.

وأوضحت التحقيقات والتحريات أن الجثة تعود لبائع توفى داخل الفيلا منذ 5 أيام، حيث صعقه التيار الكهربائى بعد محاولته سرقة كابلات نحاسية.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود علامات صعق كهربى فى أجزاء متفرقة من الجثة، والتى دخلت فى مرحلة التحلل والتعفن.

هل توجد شبهة جنائية؟

وأكدت التحقيقات، أنه لا توجد شبهة جنائية فى الحادث كون كاميرات المراقبة المحيطة بموقع فيلا الننى كشفت عن وجود علامات صعق كهربى فى أجزاء متفرقة من الجثة، والتى تعرضت للتحلل والتعفن.

والد النني يكشف التفاصيل

من جانبه، كشف ناصر النني، والد لاعب المنتخب الوطني، تفاصيل العثور على الجثة داخل الفيلا.

وقال ناصر النني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، إن الجثة التي عُثر عليها تعود للص متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية، موضحًا أنه لقى حتفه نتيجه تعرضه لصعق كهربائي.

وأضاف والد لاعب الأرسنال: "اكتشفت الجثة عند مروري على الفيلا التي خصصتها العائلة كمقر لجمعة خيرية لتنظيفها، دخلت لاقيت الجثة قدامي، أنا اتخضيت لما شفتها واتصلت بالشرطة وعرفوا هوية اللص"، موضحًا: "محمد عرف بالواقعة من خلالي وبيطمن عليا كل شوية".

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آخر تطورات الميركاتو الصيفي.. الزمالك يضم الصفقة الخامسة.. والأهلي يرد بـ2 سوبر

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع محمد صبحي حارس بتروجت، لتصبح الصفقة الخامسة للأبيض، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب اليوم السابع، تسلم مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بصبحي، خلال الساعات الماضية، بعد المفاوضات المكثفة التي تمت من أجل إنهاء الصفقة.

تعاقد نادي الزمالك، مع إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

خليفة صلاح

وكان إسلام جابر قد أُعير الموسم الماضي للداخلية، وتألق معهم، وانضم لمنتخب مصر، ووصفه خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب بخليفة محمد صلاح، نجم ليفربول.

الزمالك يخطف أنطوي

من ناحية أخرى، أنهى الزمالك اتفاقه مع مسئولي نادي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب اليوم السابع، حصل مهاجم الأهلي السابق، على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التي عقدها بمقر النادي.

عودة عبد الشافي

وفي سياق متصل، تعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب، على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية، بحسب اليوم السابع.

صفقة القرن

وكان الزمالك قد تعاقد في وقت سابق مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

وكان مرتضى منصور، قد وصف صفقة بن شرقي بـ"صفقة القرن".

ويشغل بن شرقي كل أماكن الهجوم سواء الجناح الأيمن أو صانع اللعب أو المهاجم الثاني، ومركز الأساسي هو الجناح الأيسر مركز "كهربا" نجم الزمالك الذي أقترب من الرحيل عن ناديه.

وكان رئيس نادي الزمالك، أعلن منذ أيام عن تعاقده مع 5 صفقات سوبر، من بينهم ثنائي أجنبي، مؤكدا اقتراب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام للقلعة البيضاء بنسبة 85%.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "المحور": "الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية، وهناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا احتاج الدراويش أي لاعب سنوافق".

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وفي مفاجأة سارة، قال منصور: "نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي"، مشيرا إلى تعاقد الأبيض حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي.

صفقات الأهلي

على الجانب الأخر، اقترب الأهلي من التعاقد بشكل رسمي مع محمود متولى، مدافع الإسماعيلي.

وبحسب اليوم السابع، حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة متولى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.

من ناحية أخرى، تشير الأنباء إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز.

وكان اللاعب قد نشر على حسابه على انستجرام مؤخرا، صورة له أثناء إجراء فحوصات طبيبة، مما دفع البعض للربط بين تلك الصورة وانتقاله للقلعة الحمراء.

وكانت قناة “تايم سبورت”، قد أعلنت عن تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في تفعيل بند البيع بعدما تم الإتفاق علي مبلغ يعادل 20 مليون جنيه في خزينة نادي سموحة وإعارة الحناوي موسمين و إسلام محارب لمدة موسم.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

صفقات بيراميدز

أعلنت إدارة نادي بيراميدز، مؤخرا، إنهاء إجراءات التعاقد رسيما مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق .

وجاء ذلك بعد مفاوضات قادها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب , لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل ليحل عيسي بديلا لـ " كينو " .

وكان بيراميدز، قد تعاقد مع المهاجم أحمد علي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ليصبح أولى صفقاته الصيفية.

وهاجم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون، إدارة بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم الفريق، واصفاً طريقة التعاقد مع اللاعب بأنها سياسة "قرصنة".

وأوضح رئيس المقاولون، في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الذي يلعب له المهاجم.

وقال: "بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي، وتفاجأنا بكل هذه الإجراءات كغيرنا ولم نكن نعلم بأن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه".

وأضاف: "بيراميدز اتبع أسلوب القرصنة في صفقة ضم اللاعب أحمد علي، وذلك بعدما تفاوض معه دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي".

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قائمة القمة 118.. استبعاد 7 لاعبين من الزمالك.. و6 من الأهلي

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة القمة 118، بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك

من جانبه أعلن خالد جلال، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة الأهلي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح .

خط الدفاع: حمدي النقاز و عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد .

وشهدت القائمة غياب كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.

قائمة الأهلي

على الجانب الأخر، كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر.

وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

وشهدت القائمة عودة المدافع ياسر إبراهيم بعد الإيقاف، وغياب أحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وصلاح محسن لأسباب فنية.

وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.

تاريخ المواجهات في الدوري

وتقابل الأهلي مع الزمالك في 117 مواجهة رسمية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حقق الفريق الأحمر الفوز في 43 مباراة، مقابل 26 انتصارا للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة بين الفريقين.

واستطاع لاعبو الأهلي تسجيل 143 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الأبيض 100 هدف فقط في الشباك الحمراء.

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