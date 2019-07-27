محتجو هونغ كونغ يتحدون حظرًا وينزلون إلى الشارع

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هونغ كونغ: تدفق متظاهرون من هونغ كونغ السبت رغم حظر أعلنته الشرطة، على شوارع يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين، حيث اعتدى رجال يشتبه في انتمائهم إلى عصابات عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيدين للديموقراطية.

وقد انهال رجال يرتدون قمصان تي-شيرت بيضاء ومسلحون بالمضارب والعصي، بالضرب الأحد على متظاهرين معارضين للحكومة، كانوا عائدين إلى منازلهم بعد تظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونغ. وتقول السلطات الطبية إن 45 شخصًا أصيبوا بجروح.

ارتفع عدد كبير من الأصوات التي تنتقد بطء تدخل الشرطة في هذه المنطقة التي عادت في 1997 إلى السيادة الصينية. وتحدثت الشرطة عن توقيف 12 شخصًا هم على صلة بأعمال العنف هذه.

تشهد هونغ كونغ، المركز المالي الدولي الرفيع المستوى، منذ سبعة أسابيع تظاهرات حاشدة سلمية ضد الحكومة، مع مواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة.

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وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقًا، ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.

توافد متظاهرون عازمون على تحدي الحظر، بعد الظهر إلى محطة يوين لونغ الرئيسة والشوارع المجاورة. وبقيت الشرطة، الموجودة بأعداد كبيرة، بعيدة. وأغلق عدد كبير من المتاجر. وخلافًا للتظاهرات السابقة، كان عدد قليل من المتظاهرين يحملون لافتات ورايات.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قالت موظفة في القطاع الصحي (25 عامًا) إن "كل واحد منا جاء إلى هنا من تلقاء نفسه". وأضافت "لذلك لا أعتقد أنه تجمع غير قانوني، لقد جئت للتو بصفتي فردًا للتعبير عن رأيي".

وذكرت متظاهرة أخرى أنها تريد أن تظهر "أننا لسنا خائفين". ومن المقرر تنظيم تظاهرة أخرى الأحد في أحد أحياء هونغ كونغ حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الأسبوع الماضي على متظاهرين هاجموا مكتب اتصال الحكومة الصينية في هونغ كونغ. وقد سمحت بتجم، لكنها لم تسمح بمسيرة.

