شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتكريم منتخب مصر لشباب كرة اليد: حققوا إنجازات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طارق متولى، تكريم لاعبى منتخب مصر لشباب كرة اليد، وذلك بعد نجاحهم فى التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا، مؤكدا أنهم حريصين على رفع اسم مصر فى المحافل الدولية ولديهم عزيمة وإصرار على تحقيق ذلك.

وأوضح متولى، أن منتخب شباب اليد استطاعوا أن يحظوا بتقدير واحترام جميع المصريين، لما يبذلونه من جهد للوصول للهدف المنشود، وأنه استطاع أن يقدم نموذجا يحترم احترافيًا، كما أن مشواره الحافل بالانجازات يعد أكبر دعاية لمصر، وأنه يسير بشكل أفضل.

ونجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16، بهدف قاتل فى الثوانى الأخيرة .

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.