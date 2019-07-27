شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": استحداث بابا لوسائل التواصل فى التقرير السنوى للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن التقرير منتصف أغسطس المقبل.

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وأضاف شوقى، فى تصريحات له، أنه تم استحداث بابا للمرة الأولى بالتقرير بشأن وسائل التواصل الاجتماعى واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، خاصة وأن المجلس يوجد تحت سلطته حاليا صفحات التواصل الاجتماعى التى تتخطى 5 آلاف متابع.

وأشار إلى أن التقرير يتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها مقارنة بالعام الماضى، وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع.