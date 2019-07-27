شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش يهدى درع قناة السويس للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، درع قناة السويس، للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب القيادة، حيث تسلمته الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية.

وأعرب الفريق مهاب مميش، عّن سعادته للغاية، للفرصة التى أتاحتها الاكاديمية لاستقبال الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسى للشباب الافريقى، وزيارتهم لمقر هيئة قناة السويس.

وقدمت الدكتورة رشا راغب الشكر للفريق مهاب مميش، ولكافة القيادات بالهيئة، وذلك على حسن الاستقبال، والعرض الخاص بالمشاريع القومية، الذى أعجب الحضور.

ويشارك فى الزيارة الدفعة الاولى للبرنامج الرئاسى للشباب الافريقى، الذى يضم 100 شاب افريقى من مختلف الجنسيات فى الدول الافريقية.



إحدى المشاركات



الشباب الافريقى



الشباب الافريقى



الشباب الأفريقى



جانب من اللقاء



شاب افريقى



شباب أفريقيا فى قناة السويس



شباب افريقيا فى هيئة قناة السويس



شباب القارة السمراء

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طلاب أكاديمة تأهيل شباب أفريقيا



طلاب أكاديمية الشباب الأفريقى



طلاب أكاديمية تأهيل الشباب الأفريقى



كلمة مميش



مميش



مميش



مميش فى لقاء مع الشباب الافريقى



مميش مع وفد الشباب الافريقى



مهاب مميش



وفد الشباب الافريقى



وفد الشباب الافريقى



وفد الشباب الافريقى