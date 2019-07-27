محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
واصلت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، البحث عن جثمان معلم لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء محاولته إنقاذ سيدة ونجلها، عقب سقوطهما من مركب، أثناء عبورهما من البر الغربي إلى البر
الشرقي بالقرب من منطقة البغدادي.
كان اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطاراً من شرطة المسطحات المائية، بمصرع ربة منزل تدعى "هبة. ج " 24 عاما، ونجلها "محمد. ع" 10 سنوات" غرقًا في نهر النيل، إثر سقوطهما من مركب في مياه النيل، وأثناء محاولة "خميس. م" معلم إنقاذهما غرق هو الآخر.
تم انتشال جثمان السيدة وطفلها فيما يجري البحث عن المعلم الشهم منذ أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيد الشهامة.. دفع حياته ثمنا لإنقاذ ربة منزل وطفلها من الموت بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.