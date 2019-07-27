زوجته تركت المنزل.. مبيض محارة يقفز من الطابق الثالث بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قفز مبيض محارة، من الطابق الثالث بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، محاولًا الانتحار، بعدما تركت زوجته المنزل وأخذت معها أطفالهما إثر خلافات بينهما.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليم بالزقازيق، بوصول "أحمد.ج.و" 34 سنة، مبيض محارة، مصابًا بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وحالته شديدة الخطورة.

وبسؤال والد المصاب، أفاد بوجود خلافات أسرية بين نجله وزوجته، والتي تركت على اثرها المنزل وأخذت أطفالهما معها، مضيفًا:" كان هذا سبب إلقاء ابني بنفسه من الطابق الثالث محاولا الانتحار".

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4272 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.