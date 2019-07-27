بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي بالخروج من دار السلام، مقر إقامة الرئيس داخل قصر قرطاج، إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بالقصر، بمشاركة العديد من رؤساء وقادة الدول والوفود الدبلوماسية والشخصيات الوطنية، وسط حضور أمني مكثف وإجراءات

أمنية مشددة.

وتوافد عدد من المواطنين على مراسم التشييع، حيث جاءوا لإلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس الجمهورية التونسية، الذي وافته المنية أمس الأول /الخميس/ بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس، مع تواجد كثيف لوسائل الإعلام

المحلية والعالمية.ومن المقرر أن يمر الموكب عبر تقاطع جامع (مالك بن أنس) بقرطاج في اتجاه (الطريق الوطنية رقم 10) ثم (الطريق الوطنية رقم 9)، ثم الدخول إلى وسط العاصمة عبر شارع (غانا) ثم شارع (محمد الخامس) مرورا بساحة 14 يناير وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم شارع (المنصف باي) وصولا إلى مقبرة الجلاز.