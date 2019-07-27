العسكري السوداني يجري مباحثات مع سلفاكيرعن المرحلة الانتقالية

توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أوى محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى مدينة جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.

ويبحث نائب رئيس المجلس العسكري - خلال الزيارة - مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي بوفد من الحركة الشعبية "جناح الحلو" لمناقشة ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ويرافق نائب رئيس المجلس العسكري كل من الفريق ركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري والفريق ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

الانتقالي بالسودان، الفريق أوى محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى مدينة جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.ويبحث نائب رئيس المجلس العسكري - خلال الزيارة - مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي بوفد من الحركة الشعبية "جناح الحلو" لمناقشة ترتيبات المرحلة الانتقالية.ويرافق نائب رئيس المجلس العسكري كل من الفريق ركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري والفريق ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

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