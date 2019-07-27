أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، وأكدواسلامتهم.
للإفراج عن المعتقلين الروس وإعادتهم إلى وطنهم.
وأكدت السفارة الروسية حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أنها على تواصل مع السلطات الإيرانية
وكانت السفارة قد صرحت في وقت سابق بأن 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية، التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولون روس يلتقون طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.