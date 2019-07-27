وزير خارجية عمان يصل إلى إيران لبحث التطورات بالمنطقة

وصل وزير الخارجية العماني، ⁧‫يوسف بن علوي⁩ اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية ⁧‫طهران‬⁩. وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية أنه من المقرر أن يلتقي بن علوي مع نظيره الإيراني جواد ظريف وعدد من المسئولين لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت يوم الاثنين الماضي أن بن علوي سيقوم بزيارة إلى إيران، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين. يلتقي بن علوي مع نظيره الإيراني جواد ظريف وعدد من المسئولين لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة.وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت يوم الاثنين الماضي أن بن علوي سيقوم بزيارة إلى إيران، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين.

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