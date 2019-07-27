دبلوماسيون روس يلتقون البحارة المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية

أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، وأكدوا

سلامتهم.

أكدت السفارة الروسية - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنها على تواصل مع السلطات

الإيرانية للإفراج عن المعتقلين الروس وإعادتهم إلى وطنهم.كانت السفارة قد صرحت في وقت سابق بأن 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية، التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.