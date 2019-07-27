كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تخفض سعر الضريبة على السيارات الكهربائية لزيادة الإقبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفضت الهند اليوم السبت ضرائبها على السيارات والشواحن الكهربائية حيث تتطلع لتشجيع استخدام سيارات صديقة للبيئة.

وقالت وزارة المالية الهندية في بيان إن ضريبة السلع والخدمات على السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن قد انخفضت إلى 5٪ من 12٪ و18٪ على التوالي.

وكانت الحكومة قد قدمت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاءات ضريبية في الميزانية الفيدرالية للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية.

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وتم اتخاذ قرار اليوم السبت بتخفيض الضريبة في اجتماع لمجلس ضريبة السلع والخدمات برئاسة وزير المالية الهندي نيرمالا سيثرمان في نيودلهي.

وتهدف الهند وهي ثالث أكبر دولة تصدر غازات الدفيئة في العالم والتي تضم 14 مدينة من أكثر المدن تلوثًا في العالم، إلى أن تمثل السيارات الكهربائية 30٪ من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد بحلول عام 2030. وهي تشكل حاليًا أقل من 1 في المئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود البنية التحتية للشحن وارتفاع تكلفة البطاريات.

كما ألغت الحكومة ضرائب الاستيراد في وقت سابق من هذا الشهر على بعض مكونات السيارات للمساعدة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري.