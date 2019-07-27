معجبة متيمة بمسلم: أنا “مسلمة” أغني الراب مثله-فيديو

فيديو: يونس الميموني
يملك الفنانون المشاهير في المغرب عددا كبيرا من الجماهير، غير أن لديهم بعضا يعشقونهم لحد الجنون، مثل معجبة حضرت حفل مسلم ليلة الجمعة السبت، بمهرجان تويزة بطنجة.
المعجبة التي ارتدت قميصا عليه صورة مسلم، عبرت عن إعجابها الكبير به، معتبرة أنه اكتسح ساحة الراب في المغرب، ولا وجود لمنافس له.
وقالت المعجبة:” أنا مسلمة أغني الراب مثله”، مرددة الأغنية التي كانت يغنيها مسلم على منصة المهرجان.
وأحيا مسلم حفلا حضر عدد كبير من المعجبين بموسيقاه خصوصا وموسيقى الراب عموما.
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