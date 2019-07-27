تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ”داعش” بمدينة طنجة، تتكون من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة “السورية العراقية”.
وذكرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الأولية، أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم “داعش”، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة.
وأضاف البلاغ، أن البحث لازال جاريا مع المشتبه فيهم، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. “البسيج” يفكك خلية إرهابية موالية لداعش كانت تُعد لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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