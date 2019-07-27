الرياض السعودية: الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق رسمي مع رونار لتدريب “الخضر”

أكدت مجموعة من التقارير الصحفية السعودية، اليوم الجمعة، توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق نهائي مع الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي، من أجل الاشراف على منتخب “الخضر”، خلفا للمدرب الأرجنتيني، أنطونيو بيتزي.

وحسب صحيفة “الرياض” السعودية، اليوم، فإن الاتحاد المحلي، أنهى جميع تفاصيل التعاقد مع المدرب الفرنسي، وذلك بعد جلسات مفاوضات دامت لعدة أيام، منذ خروج المنتخب المغربي من نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الإعلان الرسمي عن هذا التعاقد سيكون في الساعات القليلة القادمة، على أن يكون تقديمه الرسمي لوسائل الإعلام، في الأيام القليلة المقبلة، عند حلوله في العاصمة السعودية، الرياض.

ويتوخى الاتحاد السعودية، من خلال ارتباطه ب”الثعلب” الفرنسي، تحقيق هدفين اثنين، الأول يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر، سنة 2022، والثاني المنافسة على لقب كأس آسيا، 2023.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، إلى جانب منتخبات: أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.