نهاية مسلسل جريمة “مقهى لاكريم”.. الإعدام للمنفذين و33 سنة نافذة للمتورطين

أصدرت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش في وقت متأخر من، ليلة أمس الجمعة، أحكامها على المتهمين في جريمة مقهى “لاكريم” المروعة، التي هزت مدينة مراكش قبل سنتين.

وقضت المحكمة بالإعدام في حق المواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة وهما “إدوين غابريال روبليس مارتينيز” (26 سنة)، و”شارديون إليسيز غريغوريا سيمريل” (31 سنة).

وتوزعت باقي الأحكام في القضية بين 15 سنة سجنا نافذا في حق مصطفى الفشتالي مالك المقهى، و8 سنوات لشقيقه محمد الفشتالي، و 10 سنوات لجمال التاغي شقيق العقل المدبر للجريمة.

وشهد مقهى “لاكريم” في مراكش، بداية نونبر 2017، حادث إطلاق نار، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، وأصيب اثنان آخرون، ليتبين فيما بعد ان الأمر بتعلق بتصفية حسابات بين عصابات وتجار مخدرات يقيمون بين المغرب وهولندا.