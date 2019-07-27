هجوم “جماهيري” على مطعم افتتحه “أبو زعيتر” في طنجة..تدافع وصراخ وإغماءات!!-فيديو

شهد افتتاح مطعم أسرة المحترف العالمي في رياضة القتال الحر “أبو زعيتر”، هجوما جماهيريا كبيرا، إذ تجمعت حشود الجماهير أمام المطعم بمدينة طنجة، وهو ما أدى إلى حدوث تدافع وصراخ وإغماءات.

وتجمهر عدد كبير من الشباب، أمام مطعم في افتتاحه اليوم السبت، بحضور نجوم أصدقاء المحترف العالمي في القتال الحر وشقيقه الذي يحترف نفس الرياضة عثمان زعيتر.

وحضر لحفل افتتاح المطعم المختص في تقديم وجبات “البورغر”، مشاهير من بينهم المنتج العالمي ريدوان وزوجته المصممة ليلى عزيز، والفنان نعمان بلعياشي، والفنان أمينوكس.

وتسبب التوافد الكبير للجماهير على المحل في حدوث ازدحام وتدافع، يشتد أكثر عندما يحاول الحاضرون التقاط صور مع المشاهير.

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وبسبب “الهجوم الجماهيري”، اضطر المشرفون على المحل لتوزيع أقمصة و سترات عليها علامة المطعم أو علامة أبو زعيتر الخاصة.