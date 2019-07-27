الكأس الدولية للأبطال.. أتليتكو مدريد يك شباك جاره الريال بسباعية

تغلب نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، فجر اليوم السبت، على جاره ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الكأس الدولية الودية للأبطال.
وأنهى “الروخي بلانكوس” ابلجولة الأولى متقدما بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من دييغو كوستا ثلاثة أهداف “هاتريك”، ثم جواو فيليكس، وأنخيل كوريا، قبل أن يعود كوستا مستهل الشوط الثاني ويحرز هدفه الشخصي الرابع، والسادس لفريقه، ليختتم فيكتور فيتولو سباعية الأتلتيك في الدقيقة 70.
هذا وسجل ريال مدريد أهدافه الثلاثة في الفصل الثاني للمباراة، الأولى بين الفريقين خارج الديار الأوروبية، والتي احتضنتها أرضية ملعب ميتلايف، بمدينة نيوغيرسي الأمريكية، عبر كل من ناتشو فيرنانديز، وكريم بنزيما، وخافيير هيرنانديز.
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