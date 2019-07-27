“المنصوري” و”كودار”: بنشماش أقدم على خطوة استباقية مطبوعة بالاندفاع

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، وسمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب، مساء أمس الجمعة، ببلاغ للرد على دعوة الأمين العام لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية في الأيام القليلة المقبلة.

وقال القياديان بالحزب، إن ما أقدم عليه حكيم بنشماش، “خطوة استباقية مطبوعة بالاندفاع وعدم الانتباه لمبدأ احترام مؤسسات الحزب واختصاصاتها والأدوار المنوطة بها”.

واستغرب البلاغ لعدم “الوقوف على لاشرعية هذه الدعوى الصادرة عن الأمين العام”، مضيفا، “يعلم الجميع أن هذا الاختصاص حصري لرئاسة اللجنة التحضيرية في كل ما يهم الدعوة إلى عقداجتماعاتها وأشغال لجنها الفرعية، حسب القوانين الداخلية الناظمة للعلاقات بين الأجهزة التنظيمية”.

ويرى القياديان أن “دعوة الأمين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية، لا تدخل سوى في خانة السطو على الاختصاصات الحصرية لرئاسة اللجنة التحضيرية، وفي إطار الضرب بعرض الحائط كل الالتزامات والضمانات القانونية والمسطرية”.