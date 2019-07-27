طقس السبت.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نوعا ما الى حار بكل من الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الوسطى الشمالية والوسطى ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. وستكون الاجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالاقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية وبصفة محلية بالسواحل الوسطى ،بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة في باقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بكل من المرتفعات والسايس وسهول المحيط الاطلسي ، ومابين 20 و25 درجة بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس وغرب الاقاليم الجنوبية ، فيما ستتراوح ما بين 25 و 30 درجة بداخل الاقاليم الجنوبية وباقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 24 و 29 درجة جوار السواحل و بمرتفعات الاطلس، وما بين 29 و 34 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والريف وسهول المحيط الاطلسي . وستكون ما بين 34 و 39 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسهول الداخلية والشياظمة وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الاقاليم الجنوبية . وستتراوح ما بين 41 و 44 درجة بداخل الاقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان بين كاب سيم وسيدي افني، وهائجا بباقي السواحل.