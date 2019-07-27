بعثة الحج: بعض الشخصيات جاءت عبر فيز المجاملة والتفويج ينتهي الاسبوع الحالي

اكدت بعثة الحج العراقية، السبت، ان وجود بعض الشخصيات في الديار المقدسة هو عبر فيز المجاملة، فيما اشارت الى ان عملية تفويج الحجاج تنتهي الاسبوع الحالي.

وقال المتحدث باسم البعثة حسن فهد الكناني في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد الحجاج العراقيين الذين وصلوا الى الديار المقدسة بلغ اكثر من 43 الف حاج"، مبينا ان "23 الف حاج وصلوا برا عبر منفذ عرعر الحدودي واكثر من 19 الف حاج وصلوا عبر الخطوط الجوية العراقية من المطارات العراقية الخمسة (بغداد، اربيل، السليمانية، النجف، البصرة)".

واضاف "لدينا حالة وفاة واحدة لغاية الان لحاجة من النجف"، مشيرا الى ان "الامور تسير بانسيابية عالية وعملية التفويج تنتهي بنهاية الاسبوع الحالي".

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وتابع ان "من يريد الذهاب الى الحج عليه التسجيل بالقرعة الالكترونية ولا طريق غيرها"، لافتا الى ان "هيئة الحج منعت منح اي موافقات خاصة منذ 2015 ولغاية الان".

واكد ان "بعض الشخصيات الموجودة في الديار المقدسة جاءت عن طريق الفيز الممنوحة من قبل السلطانت السعودية مباشرة عبر سفارتها في بغداد والتي تسمى بفيز المجاملة".

وأعلنت بعثة الحج في الديار المقدسة، امس الجمعة، عن تواجد 39 الف حاج عراقي في الديار المقدسة.