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بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي بمشاركة عدد من الرؤساء

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بدأت، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بحضور عدد من رؤساء دول العالم.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت، أمس الأول الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وبعد وفاة السبسي أدى رئيس مجلس النواب محمد الناصر اليمين الدستورية ليشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.

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