شرطة ميسان تصدر بيانا بشأن جريمة حي الاسكان وتؤكد: سببه خلافات مالية

اصدرت قيادة شرطة ميسان، السبت، بيانا بشأن جريمة القتل التي حصلت في حي الاسكان بالمحافظة، فيما اكدت ان اسبابه تعود لخلافات مالية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قائد شرطة ميسان اصدر اوامره بتشكيل فريق عمل من ضباط اكفاء بقسم شرطة حطين لمعرفة ملابسات ودوافع جريمة قتل امراءة مع ابنها واصابة ابنتها مساء يوم امس افي منطقة الاسكان بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان"، مبينة ان "المعلومات الاولية أشارت الى معرفة الجاني من المصابة الراقدة في المستشفى وهي بحالة صحية جيدة والتي أكدت سماع صوت اطلاقات نارية أثناء وجودها داخل البيت والسبب وجود خلافات مالية مع الجاني".

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واضافت ان "فريق العمل ما زال يتتبع خيوط الجريمة ويواصل عمله للقبض على المتهم وتقديمه للعداله لبسط سلطة القانون وفرض الامن"، داعية "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الاخبار لكون أحد افراد العائلة بحالة صحية مستقرة ويتلقى العلاج والسلاح المستخدم ليس كاتما للصوت حفاظاً على المكتسبات الأمنية المتحققة".

افاد مصدر امني في ميسان، اليوم السبت، بأن مسلحا اقتحم منزلا في حي الاسكان بالمحافظة وقتل ثلاثة من ساكنيه.