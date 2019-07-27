مظاهرة للمعارضة الإيرانية بلندن السبت تطالب بالحزم تجاه إرهاب طهران

يعتزم معارضون إيرانيون التظاهر، السبت، في العاصمة البريطانية لندن، دعما لاحتجاجات شعبية داخلية متواصلة ضد نظام طهران تطالب بالتغيير والحرية.

ووفق مصادر إيرانية فإن أعضاء أحزاب متعددة وبرلمانيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان سينضمون إلى الجالية الإيرانية، المؤيدة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ويدعو المتظاهرون حكومة المملكة المتحدة إلى تغيير سياستها الحالية المهادنة للنظام الإيراني، ويطالبون بتبني سياسة حازمة تعترف بالطموحات الديمقراطية للشعب الإيراني.

وترفع المسيرة شعارات ولافتات تطالب بإقامة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن وضع حد لعقوبة الإعدام، ووقف نشر الحروب، ومشاريع تصنيع الأسلحة النووية، وتصدير الإرهاب والتطرف.

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المظاهرة التي تبدأ بتجمع في ميدان ترافالجار، قبل أن تتحول إلى مسيرة نحو ميدان البرلمان عبر وايتهول، هي واحدة من عشرات الفعاليات التي نظمها الإيرانيون في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك التجمعات الكبرى في بروكسل وواشنطن العاصمة وبرلين وستوكهولم في الأسابيع القليلة الماضية.

كما تأتي هذه المظاهرة في الوقت الذي أصبحت فيه قضية إيران مصدر قلق دولي كبيرا بعدما صعد نظام الملالي أجواء التوتر في المنطقة، وقد أوقفت إيران، الأحد الماضي، ناقلة بريطانية واقتادتها إلى المياه البحرية الإقليمية، في حادث تكرر خلال الفترة الماضية، حيث دأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.