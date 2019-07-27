الجيش الليبي يتقدم داخل طرابلس ويستهدف مواقع عسكرية بمصراتة

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الطيران استهدف مواقع عسكرية داخل مدينة مصراتة وقام بتدميرها.



وقال في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الطلعات استهدفت القاعدة الجوية وغرفة عمليات للطيران التركي المسير ومخازن ذخيرة داخل مصراتة غربي البلاد.





وأكد "المحجوب" استهداف مخزن للذخيرة بمدينة سرت وسط ليبيا، فيما استهدفت طائرات الجيش رتلا عسكريا بمدينة الشقيقة بالقرب من مدينة غريان غربي العاصمة طرابلس.

وشدد القائد العسكري الليبي على أن القوات الجوية ستقصف أي هدف عسكري يحاول عرقلة القوات المسلحة في تقدمها نحو العاصمة.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته الكاملة على معسكر النقلية بطريق المطار جنوبي طرابلس.





وكشف المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان، السبت، عن تعزيز تقدم القوات نحو قلب العاصمة، بسيطرة كاملة على معسكر النقلية جنوبي طرابلس.

وأوضح البيان أن قوات اللواء 73 مشاة، وكتيبة عقبة بن نافع، وكتيبة 127 مشاة، وكتيبة 136 مشاة سيطرت على المعسكر الذي يقع في الجزء الجنوبي من العاصمة.

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وتابع البيان: "اشتبكت قواتنا منذ الصباح الباكر مع المليشيات بالقرب من جسر الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية".





وأشار إلى أن اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد تتقدم منذ الساعات الأولى لفجر اليوم السبت، باتجاه معسكر حمزة، وعلى يمين مشروع الدوائر، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وكان اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الوطني الليبي، أكد أن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة طرابلس تشهد تقدماً بخطى ثابتة، وأن المليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

وتابع "المنصوري"، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم بطرق مدروسة لمنع وقوع أي أخطاء ينتج على إثرها أي أضرار للمدنيين.





ولفت إلى أن المليشيات تتخذ من بيوت المدنيين سواتر لها, وأن جميع نقاط تمركزها تشهد انهياراً ملحوظاً، ما يدفعهم للقيام ببعض الهجمات العبثية للحد من تقدم الجيش إلى قلب العاصمة.

وذكر مصدر عسكري بمحور وادي الربيع جنوب العاصمة، أن معارك ضارية مع المليشيات استمرت عدة ساعات حتى انتهاء ذخائرها وانسحاب جنودها دون تحقيق أي تقدم.

وزاد: "المليشيات لا تستطيع الاشتباك مع قوات الجيش الليبي في المعارك المفتوحة، ما دفعها لترك تمركزاتها والاختباء وسط الأحياء السكنية وخلف السدود الترابية".

ونوه المصدر بأن القوات حققت تقدمات مدروسة على عدة محاور أخرى، مشيراً إلى أن عناصر المليشيات تصنع سدوداً ترابية لمحاولة عرقلة تقدم الجيش الليبي والتخفي وراءها.

ويتقدم الجيش الليبي نحو قلب العاصمة طرابلس عبر 8 محاور قتالية بغطاء جوي ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتحرير العاصمة من سيطرة المليشيات الإرهابية.