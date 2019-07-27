جرائم الإخوان ومخططات أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: جونسون وترامب يناقشان هاتفيا التوترات مع إيران، ومليشيات طرابلس وتركيا.. الجيش الليبي يفسد مخططات أردوغان، والسجون السرية بتعز اليمنية.. ملف أسود يفضح جرائم الإخوان، و"المهنيين السودانيين" يندد بإرهاب "الإخوان" بالجامعات، ومطالب سودانية بحل مؤسسات النظام البائد، ولجنة الحوار الجزائرية تؤكد وجود عوائق دستورية تمنع إقالة الحكومة، وبمشاركة ماكرون وأبوالغيط.. تونس تستعد لتوديع السبسي.

أما في الاقتصاد فتطالعون: ترامب ينتصر.. 2.5 مليار دولار لبناء "جدار المكسيك" بأمر المحكمة، و"بيبسيكو" تستثمر 131 مليون دولار في ثاني أكبر شركة أغذية صحية بالصين، وزعيم المعارضة التركية يؤكد أن صهر أردوغان لا يصلح لإدارة محل بقالة.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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