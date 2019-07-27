الان تتابع تونس تودع السبسي في جنازة وطنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرطاج - وكالات - الخليج 365
بدأت اليوم السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية رسمية انطلقت من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بالعاصمة.
ويوارى جثمان الرئيس، الذي وافته المنية أول امس الخميس في المستشفى العسكري عن سن 92 عاما، بمقبرة الزلاج التي تبعد نحو سبع كيلومترات عن القصر الرئاسي.
والباجي قائد السبسي هو أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي في البلاد.
حضر الجنازة مسؤولين كبار من دول عديدة من ضمنهم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية
وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية وأغلقت طرقا كثيرة سيمر عبرها
موكب جنازة الرئيس الراحل أو بالقرب منها، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيدفن السبسي.
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