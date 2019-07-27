الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية التابع للوفاق

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس، مشيرا ًإلى تواصل الاشتباكات في المنطقة.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صباح اليوم السبت "اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على 3 نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية".

وأضاف المسؤول: "اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم تتقدم باتجاه معسكر حمزة وعلى يمين مشروع الدوائر وحتى اللحظة لا زالت الاشتباكات مستمرة".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو الليبي قصف أهدافاً عسكرية داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني نفذت عدة غارات على مدينة مصراتة الليبية"، مشيراً إلى أن "سلاح الجو قد استهدف الكلية الجوية العسكرية بمصراتة".