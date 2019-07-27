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انطلاق موكب تشيع جثمان الرئيس التونسي من قصر قرطاج

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انطلق، قبل قليل، موكب دفن جثمان الرئيس التونسي الراحل، باجي قائد السبسي، من قصر قرطاج متجهًا إلى مقبرة الجلاز التي دفن فيها العديد من الشخصيات السياسية، على بُعد نحو 25 كيلومترًا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.

وتوفّي السبسي صباح أمس الأول السبت، عن عمر يناهز 92 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى العكسري، بعد صراع شديد مع المرض، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.

ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادًا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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