انطلاق موكب تشيع جثمان الرئيس التونسي من قصر قرطاج

وتوفّي السبسي صباح أمس الأول السبت، عن عمر يناهز 92 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى العكسري، بعد صراع شديد مع المرض، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.
ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادًا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.
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