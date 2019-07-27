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ترامب لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع جوي روسي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، الأمر الذي دفع إدارته إلى استبعاد الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

ولم يوضح ترامب، الذي كان يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض، متى سيقرر فرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الجيش الروسي، كما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات الأمريكي لعام 2017.

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