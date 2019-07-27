مركز: النهج الإعلامي القطري يكشف أهداف الأمير الصغير وحلفائه في إيران

أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث أن الدوحة واصلت نهجها في ضخ ملايين الدولارات، للصرف على شبكات مراسلين ومطابخ أخبار وصفحات للتواصل الاجتماعي بوتيرة أعلى، ولكن لأهداف أخرى لا صلة لها بوظيفة الإعلام.

وأكد أن كل من له صلة بالإعلام، يعرف جيدا أن الإعلام القطري يؤدي وظيفة بعيدة تماما عن الأداء الإعلامي المهني، بل إن ما تبذله قطر من أموال يتم إنفاقها على شبكاتها الإعلامية، ينتج بالضرورة برامج ومواد إخبارية تكشف عن توجهات النظام القطري تجاه كافة القضايا. وهي هنا توجهات لا تدل على مواقف دولة تحمي مصالحها كما تفعل غيرها من الدول، بل نحن أمام نظام يسمح لنفسه أن يكون أداة لخدمة ورعاية وتشجيع تيارات العنف والإرهاب، التي تتوحد تحت مظلة جماعات الإسلام السياسي.

ومنذ أن تعمق التحالف بين قطر وإيران، أصبح إعلام الدوحة يزود وكالات الأنباء والصحف الإيرانية بالمواد الإخبارية التي تكشف أهداف الحليفين، ويمكن متابعة أسلوب الإعلام القطري في متابعة أية قضية، للخروج بنتيجة مباشرة حول مؤشرات التوجه القطري، والذي لا يبتعد كثيراً عن خدمة الفوضى وإشعال الحرائق ودعم جماعات الإرهاب، وعلى رأسها تنظيم الإخوان والأحزاب والمليشيات التي تنفذ أجندة إيران.

ولفت إلى أنه ورغم ما تنفقه قطر من أموال وما تروج له من أوهام حول الإعلام المحترف، إلا أن أدواتها الإعلامية تزداد سقوطاً كل يوم، وبالإمكان استعراض نماذج من أحدث المواقف والتغطيات الإعلامية القطرية، التي تكشف للمتابع أن قطر أصبحت مجرد قربة غاز منفوخة، تستخدم أموالها للتخريب والعبث وخدمة مخططات انتقامية.

ويشير المسار الذي تمضي قطر في السير نحوه بقوة دفع وقودها الجهل والحقد، إلى أنها تقدم نفسها للآخرين، باعتبارها أقل من دولة وأقرب ما تكون إلى جمعية خيرية، لدعم مافيا جماعات العنف ودعاة الأسلمة والخلافة.

وفي أحدث تغطيات الإعلام القطري لمجموعة من القضايا الساخنة، يظهر فضول الدوحة معبراً عن هواجس جماعات وخلايا الإرهاب والإسلام السياسي في البلدان التي تشهد اضطرابات وتتلمس طريقها إلى الاستقرار.

فعلى سبيل المثال، ظهر تحفظ الدوحة وقلقها بوضوح تجاه الأحداث الأخيرة في السودان، إذ برز الاضطراب والقلق القطري بشكل أوضح على وجه التحديد قبل وبعد التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري السوداني والقوى السياسية.

ما يمكن استنتاجه من صياغات الأخبار غير المرحبة ضمنياً بالاتفاق السوداني من قبل مطبخ الدوحة الفاسد، أن أساس عدم ارتياح نظام الحمدين للاتفاق الموقع، يتمثل في غياب بقايا تنظيم الإخوان المسلمين وخروجهم بإذلال من مشهد الأحداث، بالتزامن مع إزاحة حليفهم وذراعهم عمر البشير.

Advertisements

وفي الوقت الذي يأمل فيه كل المتابعين للشأن السوداني أن يؤدي الاتفاق الموقع إلى التمهيد لاستقرار السودان وازدهاره، يظهر الإعلام القطري غاضباً وفي حالة من اليأس الشديد، نتيجة لوجود مؤشرات تدل على مغادرة السودان مرحلة الخطر الحرجة، وتبشر بانتقال السودانيين إلى مرحلة الأمان وتجاوز الفراغ السياسي باتفاق شامل.

وبحسب موقع "قطريليكس" تريد قطر أن تظل السودان في حالة شغب وانهيار وتظاهرات إلى أن يأتي المنقذ الإخواني، أو الخليفة “الداعشي” الذي تهرع إليه كاميرات الدوحة لنقل خطاباته، كما فعلت من قبل مع أسامة بن لادن والظواهري في أفغانستان، والزرقاوي والبغدادي في العراق.

وفي ساحة أخرى مشتعلة مثل ليبيا، يبذل إعلام الدوحة ومعه الإعلام التركي والإيراني جهوداً خارقة، بهدف دعم وتأييد المتطرفين الذين يسيطرون على العاصمة الليبية طرابلس. وما تبثه وسائل إعلام الثلاثي القطري والتركي والإيراني حول ليبيا، ليس سوى محاولة تلميع للإرهاب ومن يمثلونه في ليبيا. ثم يستنكرون ويستغربون وقوف الدول الأخرى إلى جانب من يمثلون الجيش الوطني الليبي، رغم أنه يمثل الطرف الرسمي النظامي المؤهل لحماية كل الليبيين، في مقابل مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا وقطر، وتقاتل من أجل تثبيت سلطة المتطرفين انطلاقاً من العاصمة طرابلس.

ولا تنتهي قصص الإعلام القطري وأساليبه المكشوفة، التي تتطلب دراسة موسعة تتناول كافة القضايا، وكيف تحشر الدوحة أنفها في الأحداث، من زاوية تهدف إلى دعم كل ما يطيل أمد الفوضى في المنطقة. وهذا النهج الإعلامي التخريبي تمارسه قطر أيضاً في الملف اليمني، وفي الملفات الأخرى الساخنة. لكن المتلقي اللبيب بحاجة فقط إلى الربط بين الأحداث، ليستنتج ماذا يريد تنظيم الحمدين، وكيف يتناول إعلام الدوحة الأحداث بمثل هذا النهج الفاسد والمضلل.

وقبل ذلك حاولت قناة الجزيرة القطرية، إثارة الفتنة وتأجيج النعرات الطائفية وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد البحرين، ليضاف هذا البرنامج إلى أكثر من 980 تقريرا بثتها القناة ضد المملكة منذ عام 2011 حتى عام 2017، لدعم الإرهاب وتشويه الإنجازات التي تتحقق بها.

محاولات قناة الفتنة تأليب الأمور في البحرين لم تكن من تلقاء نفسها، بل من خلال تنسيق ومخطط شارك فيه الإيرانيون، بهدف استعادة البلبلة الشيعية وتمهيدا لعودة الجماعات الموالية لإيران، للتواجد مرة أخرى في الشارع البحريني، في محاولة فاشلة لإسقاط المملكة البحرينية في براثن الفوضى وجحيم نظام الملالي الذي سبق أن حول اليمن إلى أنقاض وساحة حرب يحارب فيها نيابة عنه جماعة الحوثي.

وبعد أن فقد النظام القطري الأمل في لعب دور مؤثر، وأدركوا أن قابلية المجتمع الدولي في التعامل معهم ضعيفة، بسبب ضعف سياساتهم وتخبط قراراتهم وسوء تقديراتهم، لجأوا إلى الإعلام المنمق المشحون بالأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة، لمحاولة إثبات الوجود وفرض رغباتهم وشهواتهم التي تضخمت بسبب كثرة الأموال التي حصلوا عليها من بيع الغاز، فاتبعوا سياسية تدخلية ناعمة وأخرى عنيفة في شؤون الدول.