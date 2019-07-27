دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المحكمة العليا تسمح لترامب ببناء سياج حدودي بطول 100 ميل على حدود المكسيك

سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالبدء في استغلال أموال متنازع عليها، خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لبناء أكثر من 100 ميل من السياج على الحدود المكسيكية، لتمكنه من اتخاذ أكبر خطوة صوب تشييد الجدار الحدودي الذي تعهَّد به منذ فترة طويلة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنَّ المحكمة- بأغلبية خمسة قضاة مقابل رفض أربعة- قضت يوم الجمعة بإلغاء حكمٍ صدر من محكمة أدنى بتجميد البناء لمنع إنفاق 2.5 مليار دولار أثناء النظر في قضية رفعتها منظمة «سييرا كلب» البيئية وجماعة أخرى.

وقال القضاة الأربعة الليبراليون: إنَّهم كانوا يفضلون الإبقاء على وقف البناء.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها المحكمة العليا في الصراع بشـأن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في فبراير الماضي في محاولة للإفراج عن أموال اتحادية من أجل بناء الجدار الحدودي.

وكتب ترامب على موقع تويتر: انتصار عظيم في قضية الجدار.. المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكمًا صادرًا من محكمة أدنى بالتعليق، وتسمح بالمضي قدمًا في بناء الجدار الحدودي، انتصار كبير لأمن الحدود وسيادة القانون.